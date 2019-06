Sei in: Home sala stampa \ dettaglio notizia

CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: NEI PRIMI 6 MESI DEL 2019 ASSUNZIONI PER 1.904 UNITA’





Nella sanità del Lazio si apre una grande stagione di concorsi per implementare organici: nei primi sei mesi del 2019 la Regione Lazio ha avviato le procedure per reclutare 1.904 unità di personale che entrano in servizio nel Sistema sanitario regionale