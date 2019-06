CONTENUTI DELLA PAGINA

RIDER: VIA LIBERA CDM È UN PASSO AVANTI PER DIRITTI LAVORATORI





Il Consiglio dei Ministri ha stabilito di non impugnare la legge della Regione Lazio sulla Gig economy: questi lavoratori oggi hanno uno strumento, una legge regionale che li tutela e che dimostra che si può e si deve fare innovazione ma rispettando la sfera dei diritti dei lavoratori