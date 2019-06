CONTENUTI DELLA PAGINA

CULTURA: INAUGURATO IL NUOVO TEATRO DI CAPRAROLA





Inaugurato a Caprarola, in provincia di Viterbo, il Teatro Comunale “Don Paolo Stefani”. L’intervento fa parte di un grande piano di recupero e rilancio dei teatri pubblici lanciato nella precedente legislatura. Sbloccato un iter che era partito circa 20 anni fa