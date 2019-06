ONDATE CALORE: UNA APP CALDO E SALUTE PER BOLLETTINI E INFORMAZIONI

Una App con tutte le informazioni, i bollettini relativi alle ondate di calore e tutte le raccomandazioni utili per combattere il caldo: è la App Caldo e Salute predisposta dalla Regione con l’obiettivo di sostenere la popolazione in queste giornate di caldo.

24/06/2019 -

predisposta dalla Regione con l’obiettivo di sostenere la popolazione in queste giornate di caldo. È inoltre operativo il Piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto agli over 65 anni e i più piccoli al fine di garantire l'assistenza nelle giornate con le temperature più elevate”.Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia. I bollettini sono pubblicati ogni giorno sul sito del Dipartimento di epidemiologia ( www.deplazio.net ) e sullanonché sul sitoche contiene anche sette consigli utili.“Il piano prevede una sorveglianza attiva sulla popolazione target, sulla base dei quattro diversi livelli di rischio. La copertura assistenziale è assicurata dai medici di medicina generale che hanno a disposizione un elenco degli assistiti con il relativo livello di rischio. Nei casi più a rischio i medici dovranno predisporre degli accessi domiciliari durante le giornate di condizioni critiche per la salute (livello 1, livello 2 e livello 3 del bollettino HHWWS)”- così, assessore alla sanità.