GRANDE PARTECIPAZIONE A "TRA PARCHI E SPIAGGE"





Da venerdì 21 giugno a domenica 23 ben 250 eventi nei parchi e sulle spiagge per animare il primo week-end della nuova programmazione estiva nella Regione Lazio con tante attività sportive immerse nella natura. In tutto il Lazio cittadini e turisti sono stati coinvolti nelle numerosissime iniziative in parchi e spiagge, organizzate in collaborazione con i Comuni aderenti