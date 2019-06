CONTENUTI DELLA PAGINA

FIRMATO PROTOCOLLO TRA REGIONE E ORDINI DEGLI INGEGNERI





Sarà avviata una collaborazione su temi relativi a energia, ambiente, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana, tutela idrogeologica, protezione civile, edilizia pubblica e privata, sicurezza stradale, attività produttive, trasporti, infrastrutture e mobilità, ingegneria biomedica, information technology e digitalizzazione, sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e semplificazione. Per dare immediata attuazione al protocollo prevista l'istituzione di una cabina di regia