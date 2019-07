CONTENUTI DELLA PAGINA

ACQUA: RINNOVO DELLA CONCESSIONE IDRICA DELLE SORGENTI PESCHIERA LE CAPORE





Oggi la firma del rinnovo della concessione idrica delle sorgenti Peschiera Le Capore fino al 2031 per Roma Capitale a gestione ACEA ATO2 Spa. Le sorgenti reatine del Peschiera e de Le Capore forniscono alla capitale l’80% dell’acqua potabile (14mila litri di acqua al secondo), il 60% se si considerano anche alcuni comuni dell’area metropolitana serviti da questo acquedotto. Si rinnova una concessione strategica per il futuro della Capitale e per il suo approvvigionamento idrico