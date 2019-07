Oltre ad accogliere i turisti nella struttura ricettiva inaugurata lo scorso anno, che ha avuto più di 5.000 ospiti, ed essere stato meta di 210.000 visitatori negli ultimi 12 mesi, quadruplicando le presenze dell’anno precedente, il Castello di Santa Severa conferma la sua vocazione di contenitore di grandi eventi, proponendo tre mesi di spettacoli all’aperto fino a settembre

Oltre ad accogliere i turisti nella struttura ricettiva inaugurata lo scorso anno, che ha avuto più di 5.000 ospiti, ed essere stato meta di 210.000 visitatori negli ultimi 12 mesi, quadruplicando le presenze dell’anno precedente, il Castello di Santa Severa conferma la sua vocazione di contenitore di grandi eventi, proponendo tre mesi di spettacoli all’aperto.realizzati dain collaborazione conparte conin programmache apre la stagionecon i concertilo spettacolo dele quello del comicoSi prosegue, sempre a luglio, con il ventennale della kermesse più cool d’Italia,manifestazione internazionale dedicata al surf, cheviene ospitata, come ogni anno, dalla spiaggia antistante il castello.è in programma uncon storie, testimonianze e attività interattive: tutto quello che i media non dicono su questioni di genere, migrazioni e ambiente.Per ulteriori informazioni www.castellodisantasevera.it “Anche quest’anno il Castello di S. Severa conferma la sua ormai consolidata vocazione di contenitore di grandi eventi. È questo che intendiamo quando parliamo di valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali di cui il Lazio è ricco: il nostro progetto non punta soltanto a riqualificare immobili di pregio a lungo abbandonati –così il presidente,che ha aggiunto: l’obiettivo è renderli dei catalizzatori di cultura a disposizione del territorio. Con il Castello di S. Severa, ma anche con altre strutture riaperte al pubblico dopo anni di oblio, questo è accaduto, grazie anche all’impegno di tutti coloro che hanno lavorato affinché ciò avvenisse. Si tratta di un successo oggettivo, e non è un caso se la riqualificazione degli immobili della Regione Lazio, pure in virtù del programma ArtBonus, è diventata un caso di studio a livello nazionale”.