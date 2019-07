AGRICOLTURA: RISORSE PER COOPERAZIONE E SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI

La Regione Lazio ha bandito la sottomisura 16.4 del Programma di Sviluppo Rurale per il sostegno alla cooperazione di filiera finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali. Gli obiettivi sono il sostegno ai progetti di cooperazione tra imprese agricole, imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

15/07/2019 -

per il sostegno alla cooperazione di filiera finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali con uno stanziamento di 1 milione 650 mila euro.sostegno ai progetti di cooperazione tra imprese agricole, imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e dei mercati locali.partenariati, anche nella forma di poli o reti, di nuova costituzioni o che intraprendano nuove attività, al fine di avviare la filiera corta e i mercati locali. Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell’ambito di una o più filiere e svolgersi in un arco temporale non superiore a 3 anni. Il contributo massimo ammissibile è di 50.000 euro a progetto.