ESTATE DELLE MERAVIGLIE: DAL 19 AL 21 LUGLIO “TRA MUSICA & MAGIA”





Per il secondo appuntamento de “L’Estate delle Meraviglie” in programma oltre 150 eventi tra concerti, cinema all’aperto e spettacoli dal vivo in 55 comuni del Lazio. In programma concerti, rassegne di cinema all’aperto e spettacoli dal vivo: un’occasione in più per cittadini e turisti per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio