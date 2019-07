CONTENUTI DELLA PAGINA

CULTURA: AL VIA L’INIZIATIVA “CINEMACOTRAL”





Dal 20 luglio al 6 agosto una rassegna gratuita on the road per portare il cinema dove non c’è e illuminare i borghi e i comuni del Lazio. Una vera e propria rassegna cinematografica “on the road, totalmente gratuita: 8 comuni delle 5 province saranno illuminati grazie all’arrivo di un bus Cotral con la proiezione dei film in piazza