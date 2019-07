Gli spazi esterni all’ex Ospedale Forlanini si trasformano in un polo culturale e di ritrovo per giovani e famiglie: a partire dal 18 luglio al 25 agosto si terrà la quarta edizione dell'Arena Forlanini

18/07/2019 -

: a partire dal 18 luglio al 25 agosto si terrà la quarta edizione dell'Arena Forlanini, organizzata da Fondazione Cinema per Roma | CityFest, in collaborazione con Alice nella città e realizzata nell'ambito dell'iniziativa della Regione L'Estate delle meraviglie”.

“In più, questa è la novità gli spazi esterni sono animati da un fitto programma di appuntamenti dedicati ai cittadini romani e, in particolare ai residenti nei Municipi XI e XII, fino al 14 settembre dal giovedì alla domenica. Sono eventi di arte, con istallazioni di opere di artisti contemporanei, musica (jazz e non solo), sport, teatro, organizzati e gestiti dalla società Attimo fuggente, che ha partecipato e vinto il Bando regionale di concessione. Continua e si rafforza l’impegno della Regione Lazio per far rivivere gli spazi pubblici, attraverso la cultura e la condivisione di momenti di vita urbana”- così Alessandra Sartore, assessore al bilancio e demanio.