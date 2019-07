CONTENUTI DELLA PAGINA

SOCIALE: 1,8 MLN DI EURO PER L’INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ





1,8 milioni di euro a favore dell’inclusione sociale delle persone con disabilità. La Regione ha aderito alla sperimentazione del modello di intervento in materia di ‘vita indipendente’ e inclusione sociale delle persone disabili, ratificando il protocollo d’intesa elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di un bando ministeriale al quale la Regione Lazio aderisce dal 2013 coinvolgendo, a rotazione, tutti gli ambiti territoriali