DIGITALE: AL VIA I PRIMI BANDI DI “DIGITAL IMPRESA LAZIO”, IL PROGRAMMA PER LE PMI





Al via i primi bandi di Digital Impresa Lazio, un programma che prevede strumenti di finanziamento, formazione, assistenza proprio per assicurare la migliore transizione. Con il primo bando Digitalizzazione imprese e professionisti possono avere fino a 25mila euro di finanziamento per introdurre soluzioni digitali per migliorare sistemi di vendita e gestione amministrativa, introdurre pagamento e prenotazione on line, rafforzare logistica e sicurezza informatica