ROCCA DI PAPA: SECONDA TRANCHE DI FONDI: 350MILA PER SCUOLA ‘CENTRO URBANO’





Dopo lo stanziamento della prima tranche destinata all’edificio comunale gravemente danneggiato, ieri la giunta regionale del Lazio ha stanziato ulteriori 350mila euro per la scuola adiacente l’edificio comunale. Lo stanziamento totale avrà ad oggetto tutti gli edifici danneggiati fra cui il Municipio e i palazzi limitrofi coinvolti dall’esplosione, la scuola, il parcheggio e il sostegno alle attività commerciali