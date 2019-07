AL VIA IL PRIMO FESTIVAL DELLE VALLI REATINE, TRA PAROLE, CAMMINI, SAPORI E TRADIZIONI

Al via il 3 e 4 agosto il primo Festival delle Valli Reatine, un ricco calendario di eventi e attività organizzato da Regione Lazio e DOVE, il mensile RCS di viaggi e lifestyle. Insieme ai protagonisti delle realtà territoriali e a tanti ospiti d’eccezione si parlerà di futuro, sapori, sport, cammini, storie e paesaggi. Domenica 4 agosto fra trekking, passeggiate, degustazioni, laboratori, attività all’aria aperta e lezioni di cucina per grandi e piccini, i visitatori potranno scoprire i piccoli grandi tesori conservati tra Rieti, Accumoli, Antrodoco, Amatrice, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta e Rivodutri.

un ricco calendario di eventi e attivitàper il primo Festival delle Valli reatine, in programma il 3 e 4 agosto, e organizzato da Regione Lazio e DOVE, il mensile RCS di viaggi e lifestyle.Si cominciada. Ilprogettato dallo Studio Boeri,. Insieme ai protagonisti delle realtà territoriali e a tanti ospiti d’eccezione si parlerà di futuro, sapori, sport, cammini, storie e paesaggi condividendo emozioni ed esperienze sul senso del viaggiare oggi. Tra gli ospiti degli incontri, moderati dai giornalistidi: lo chef, gli scrittori, i campioni sportivi(Campionessa di scherma e giornalista sportiva) eIl weekend proseguiràfrache porteranno grandi e piccini alla scoperta dei piccoli grandi tesori del reatino, conservati tra“Il Festival delle Valli Reatine nasce dall’idea di trasformare questi luoghi in uno spazio originale di incontro e di conoscenza tra i viaggiatori e le comunità dei territori”“Il progetto è soprattutto una grande occasione per promuovere nei 15 Comuni colpiti dal sisma un nuovo modello di turismo sostenibile in grado di valorizzare la bellezza dei luoghi e produrre economia e benessere a beneficio esclusivo delle comunità residenti e del paesaggio naturale. Durante le due giornate del Festival, le donne e gli uomini della valle reatina potranno ‘raccontare il futuro’ mostrando come, con coraggio e spirito innovativo è possibile partire dalle proprie identità per ricostruire progetti di vita”.Gli appassionati di arte, natura, cultura, sport, potranno inoltre scoprire le tradizioni eno-gastronomiche delle valli, a partire dalla famosissima, nei ristoranti del luogo o attraverso idi cucina organizzati dallaalla scoperta della “vera” anima di questo piatto.“Dove con il Festival trasforma il racconto in un’esperienza reale di comunicazione e cooperazione sul territorio. È un onore per noi collaborare con la Regione Lazio, per accendere insieme i riflettori su una zona che merita d’essere conosciuta e vissuta dopo le fasi dell’emergenza terremoto” -- “In loco, insieme ai comuni coinvolti, daremo voce a tante persone e realtà che meritano di guardare con orgoglio al loro futuro. Un progetto che noi seguiremo fino a Natale perché i riflettori non si spengano mai sui tesori nascosti del reatino.”Ulteriori informazioni sul programma, in costante aggiornamento, e prenotazioni per gli eventi a numero chiuso su: