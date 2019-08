CONTENUTI DELLA PAGINA

GRANDE PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO AL PRIMO FESTIVAL DELLE VALLI REATINE





Grande successo di pubblico e di entusiasmo al primo Festival delle Valli Reatine che si è svolto il 3 e 4 agosto nei 15 Comuni della valle reatina. Un grande evento promosso dall’assessorato al Turismo per aggregare le comunità, promuovere luoghi fantastici e richiamare l’attenzione dei visitatori sulle tante esperienze ed emozioni che si possono vivere in questo angolo del Lazio incastonato tra i monti della Laga.