TRIGESIMO OMICIDIO VICE BRIGADIERE CERCIELLO: VICINANZA ALL’ARMA E ALLA FAMIGLIA





La Regione Lazio vicina all’Arma e alla famiglia del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, nel trigesimo del brutale omicidio che ha spezzato la vita di un giovane Servitore dello Stato nell’adempimento del proprio dovere