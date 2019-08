La Regione sostiene il 38° Seminario di formazione federalista che si apre domenica 1° settembre a Ventotene. I temi più attuali, dalla crisi ambientale al protezionismo alla questione mediterranea, saranno al centro delle relazioni e dei dibattiti nell’isola in cui più di settant’anni fa Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il Manifesto di Ventotene

30/08/2019 -

che si apre domenica 1° settembre a Ventotene e che ha ottenuto il. Ospiti della manifestazione, Presidente dei Federalisti Europei,, Presidente Intergruppo federalista al Senato della Repubblica,, Vice Governatore della Banca di Francia,, Presidente dell’Università Bocconi e Senatore a vita,, ex Presidente della Commissione europea, i parlamentari europei, la giornalista RAI, che riceverà il Premio giornalistico “Altiero Spinelli”, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica., ladel Seminario, ospiterà gli interventi dei parlamentari europei. La giornata si concluderà con l’assegnazione della nona edizione del Premio giornalistico “Altiero Spinelli”, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, a, giornalista RAI.I temi più attuali, dalla crisi ambientale al protezionismo alla questione mediterranea, saranno al centro delle relazioni e dei dibattiti nell’isola in cui più di settant’anni fascrissero ilNei sei giorni del Seminario si alterneranno come relatori esponenti del Movimento Federalista Europeo e Mondiale, dell’Università e del mondo politico ed istituzionale.