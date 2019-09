CULTURA: LA REGIONE PER IL TEATRO

Oggi presentata alla stampa l’apertura del nuovo Spazio Roberto Rossellini che riapre dopo anni il 19 settembre. Presentato anche l’ultimo appuntamento dell’Estate delle Meraviglie della Regione Lazio, che si chiude con due importanti appuntamenti all’insegna del teatro e dello spettacolo dal vivo: nel fine settimana del 21 e 22 settembre

, il nuovo Polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, attiguo all’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto Rossellini. Era ildopo decenni di chiusura per ospitare attività teatrali, danza, musica e cinema, in collaborazione con la scuola Rossellini e con le università La Sapienza e Roma Tre.L’apertura stabile, con un ricco programma di eventi di qualità, di questo nuovo polo culturale è una tappa fondamentale nel percorso di rinascita dei teatri del Lazio.interventi su oltreOggi, nel corso della conferenza stampa dedicata all’apertura del nuovo spazio culturale, è stato presentato anche l’ultimo appuntamento delll’evento di chiusura dell’“Estate delle Meraviglie” della Regione Lazio che presenterà un ricco programma di spettacoli, seminari, laboratori, visite guidate e incontri grazie alla collaborazione conin collaborazione conIl programma completo delle iniziative è consultabile al sito www.visitlazio.com

“Oggi abbiamo un'altra buona notizia per il Lazio. Ieri abbiamo avuto quella incredibile dello sviluppo e dell'esplosione dell'export, oggi c'è la notizia dell'investimento su uno dei pilastri più importanti del nostro sistema che è la cultura –parole del presidente,, che ha aggiunto: noi abbiamo investito milioni di euro per riaprire una rete di teatri come mai è stato nella nostra regione e oggi si continua con il lancio di un cartello che fa della rete dei teatri del Lazio una delle reti più importanti del nostro Paese e questo grazie agli investimenti fatti fino ad oggi”.