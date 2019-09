CONTENUTI DELLA PAGINA

LAVORO: SECONDO ISTAT RECORD STORICO OCCUPATI NEL LAZIO





Nel Lazio è record storico di occupati, 2 milioni 419 mila, il dato trimestrale più alto di sempre. Gli ultimi dati Istat diffusi oggi sul lavoro, relativi al secondo trimestre 2019, sono un’ottima notizia per il nostro territorio, con un calo di 55 mila persone in cerca di lavoro in un anno e si sommano a quelli sull’export di ieri che vedono il Lazio prima regione in Italia per la crescita delle esportazioni