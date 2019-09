CONTENUTI DELLA PAGINA

AMBIENTE: APPROVATA DELIBERA PER FILIERA COMPOST DI QUALITA

La Giunta regionale ha approvato la delibera per avviare un progetto sperimentale destinato allo sviluppo di una filiera del compostaggio di qualità, sostenibile e a km zero. In particolare, con un investimento regionale di 200.000 euro verrà promossa la creazione di un sistema per la raccolta e il trattamento delle frazioni organiche