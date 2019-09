Sei in: Home sala stampa \ dettaglio notizia

112: LAZIO 1° REGIONE IN ITALIA PER VELOCITÀ DI RISPOSTA MEDIA





Il Lazio è attualmente la prima regione in Italia per velocità di risposta media del Numero Unico delle Emergenze 112 tra quelle che hanno fino ad oggi attivato il servizio. Il Lazio è stata la seconda Regione dopo la Lombardia a dotarsi di una centrale unica con lo scopo di consentire un migliore coordinamento delle forze dell’ordine, ottimizzando le risorse umane e soprattutto la qualità e il numero degli interventi