SANITÀ: NEL LAZIO STOP CERTIFICATO MEDICO PER ASSENZE SCOLASTICHE





Si ricorda a tutte le famiglie del Lazio che grazie ad una legge regionale per la semplificazione non sarà più necessario il certificato medico per il rientro in classe a seguito delle assenze per malattia. Anche nel Lazio dunque le famiglie non dovranno più munirsi di certificato medico per le assenze dei loro figli