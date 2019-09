CONTENUTI DELLA PAGINA

RIFIUTI DI ROMA: ACCORDO CON REGIONE ABRUZZO PER TRATTAMENTO





La Giunta regionale ha approvato la delibera per prorogare l’intesa con la Regione Abruzzo, che consentirà il conferimento e il trattamento di circa 4mila tonnellate al mese di rifiuti indifferenziati negli impianti abruzzesi individuati e contrattualizzati dall’azienda Ama