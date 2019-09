CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: NEL AUMENTANO GLI SCREENING PER IL TUMORE ALLA MAMMELLA





Prevenzione, nel 2018 sono aumentati gli screening alla mammella che hanno raggiunto quota 160 mila, in aumento di 5 mila unità rispetto all’anno precedente e i dati parziali di quest’anno proseguono in questo trend di crescita. Nel 2018 sono stati effettuati oltre 6 mila interventi chirurgici nel Lazio e di questi il 73% in centri senologici della Brest Unit regionale