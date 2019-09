IL WTE UNESCO: PER PROMUOVERE IL TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE

A Roma da giovedì 26 a sabato 28 settembre il WTE Unesco, per conoscere da vicino i siti patrimonio dell’umanità promuovere il turismo culturale e responsabile. Organizzato da M&C Marketing Consulting in collaborazione con la Regione Lazio. Un appuntamento importante: l’obiettivo è promuovere un nuovo turismo culturale, sostenibile e responsabile

26/09/2019 -

, per conoscere da vicino i siti patrimonio dell’umanità promuovere il turismo culturale e responsabile. Organizzato dain collaborazione con lache ha fortemente voluto l’appuntamento nella Capitale, e con il, che lo ospiterà nella prestigiosa sede di Palazzo Venezia, il Wte Unesco gode di importanti patrocini tra cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Enit, Confindustria, Federalberghi, Fiavet.

Nel 2019 saranno oltre 120 i siti Unesco giunti da tutto il mondo per farsi conoscere e per promuovere un nuovo turismo culturale, sostenibile e responsabile. In programma nella prima giornata del WTE Unesco, giovedì 26 settembre presso la Sala Cinesi Grande di Palazzo Venezia, l’atteso workshop b2b riservato agli operatori del turismo in cui domanda e offerta si incontrano direttamente. Sono oltre 100 i tour operator italiani e stranieri che incontreranno 70 Buyer specializzati giunti da Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Scandinavi, Israele e, novità dell’edizione 2019, dalla Thailandia.

Paese ospite speciale dell’edizione 2019 del Salone sarà l’Argentina, grazie allo storico legame culturale che da sempre mantiene con il Lazio e la Città di Roma, intensificatosi negli ultimi anni per la presenza di Papa Francesco tra i più amati di tutti i tempi.

Obiettivo del Salone è quello non solo di valorizzare e promuovere i siti e le città Patrimonio dell’Umanità, ma anche di offrire un’occasione di riflessione sulle politiche per il turismo e sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile, a partire proprio dall’offerta del brand Unesco. Il nostro Paese, del resto, con i suoi 54 siti Unesco, è la nazione che ne ha di più.

“Il nostro obiettivo è investire in cultura come leva per stimolare turismo e crescita. E raddoppiare la presenza e i tempi di permanenza dei turisti in tutte le province del Lazio, non solo a Roma, anche grazie alla qualità dell'offerta culturale. Il riconoscimento dell'Unesco è una delle chiavi per raggiungere questo importante risultato – parole del vicepresidente, Daniele Leodori, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del Salone: la Regione Lazio sostiene con forza le candidature, già lanciate, a siti Unesco di Civita di Bagnoregio e della Via Francigena. Ci auguriamo possano essere considerate patrimonio mondiale: andrebbero ad arricchire un tesoro straordinario e unico che oltre alle immense ricchezze di Roma, può vantare siti Unesco famosi in tutto il mondo come Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia.”