CULTURA: AL VIA RICCO CONTENITORE DI EVENTI IN 47 PICCOLI CENTRI DEL LAZIO

Si chiama “Piccoli Comuni incontrano la cultura” ed è il nuovo progetto della Regione Lazio e realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea pensato per 47 piccoli comuni con meno di 5000 abitanti. Concerti, spettacoli, attività per bambini, danza e incontri per un totale di 25 compagnie, 110 tra attori e tecnici, 20 tra studiosi e scrittori: un caleidoscopico calendario di eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio. Un’iniziativa er poco più di 2 mesi, dal 28 settembre al 30 novembre

27/09/2019 -

Barbarano Romano

Bassiano

Calcata,

Camerata Nuova

Campoli Appennino

Canepina

Cantalice

Capranica Prenestina

Carbognano

Casperia

Castel San Pietro Romano

Castelforte

Castrocielo

Celleno

Cerreto Laziale

Collevecchio

Colonna

Contigliano

Filacciano

Fontana Liri

Gerano

Giuliano di Roma

Gradoli

Guarcino

Maenza

Montopoli di Sabina

Norma

Oriolo Romano

Piansano

Picinisco

Poggio Bustone

Poggio Moiano

Poli

Posta Fibreno

Prossedi

Rocca Giovine

Rocca Massima

Rocca Santo Stefano

Roccasecca dei Volsci

Roiate

Sambuci

San Donato Val di Comino

San Giorgio a Liri

Sant'Apollinare

Sant'Oreste

Vallerano

Vicovaro

ed è il nuovo progetto della Regione Lazio e realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea pensato per 47 piccoli comuni con meno di 5000 abitanti.e incontri per un totale di 25 compagnie, 110 tra attori e tecnici, 20 tra studiosi e scrittori: un caleidoscopico calendario di eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio. Un’iniziativa er poco più di 2 mesi, dal 28 settembre al 30 novembre.con “La musica è pericolosa. lezione – concerto”il 28 settembre alle 21 alla Chiesa di San Paolo Apostolo a Castel San Pietro Romano (RM), una sorta di racconto autobiografico, commissionato per la prima volta dal Festival di Cannes nel 2003. Nicola Piovani condivide con il pubblico, esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera.Nella sezione musica del progetto, importante la collaborazione con ilche proporrà 2 progetti degli studenti laureandi.I Comuni coinvolti nelle 5 Province:“Abbiamo deciso che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso lo Spazio Rossellini a Roma – di finanziare questo ricco contenitore di iniziative con lo scopo di portare, in modo capillare, eventi artistici e culturali in molti piccoli comuni del Lazio- parole del Capo di Gabinetto,che ha aggiunto: vogliamo che non solo a Roma o nelle province più popolose ma un po’ ovunque sia possibile assistere a spettacoli teatrali o a concerti di musica di livello. La cultura è un diritto e noi vogliamo che tutti possano goderne nelle mille sfaccettature in cui essa si manifesta. Per inaugurare la manifestazione è stato scelto Nicola Piovani che nel piccolo comune di Castel San Pietro porterà la grandezza e la bellezza infinita della sua musica”.