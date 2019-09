CONTENUTI DELLA PAGINA

RIFIUTI: FIRMATA LA PROROGA DELL’ORDINANZA REGIONALE

Firmata la proroga dell’ordinanza regionale per assicurare il ripristino della raccolta dei rifiuti di Roma Capitale. Il provvedimento sarà esteso fino al 15 ottobre per consentire alla società Ama di soddisfare il fabbisogno relativo al trattamento degli scarti indifferenziati nei vari impianti del Lazio