CONTENUTI DELLA PAGINA

CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: AL VIA LA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI





Presentato oggi il progetto di formazione regionale sul Disturbo del gioco d’azzardo: coinvolgerà 500 professionisti operanti nelle Aziende sanitarie locali e ospedaliere nonché 80 provenienti da strutture private accreditate, oltre ai 75 operatori sociali di Enti pubblici, del Terzo settore e scolastici. Tra le attività previste nel piano anche la realizzazione di un portale regionale dedicato, denominato “Osservatorio on line permanente Gap”, che permetterà una rilevazione sistematica e completa dei dati