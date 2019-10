CONTENUTI DELLA PAGINA

CONI E REGIONE, COMPAGNI DI SPORT: BRACCIANO E LANUVIO PER IL WEEK END DI SPORT IN PIAZZA





Ancora due eventi di sport per tutti, inclusivo e gratuito, in programma nel fine settimana per il progetto firmato da CONI Lazio e Regione Lazio. Sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 18, l’appuntamento è a Bracciano in piazza IV Novembre. Domenica 6 ottobre la scena si sposta a Lanuvio. Oltre 20 discipline, tra le quali: pallavolo, calcio, atletica, pallacanestro, pugilato, mountain bike, pesistica, rugby, tiro a segno, ginnastica ritmica, pattinaggio artistico, danza classica/moderna, sport medioevali, canottaggio, scherma