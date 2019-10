CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO, 173 MLN DI EURO PER EDILIZIA SANITARIA





I fondi saranno investiti per l’ampliamento, la messa a norma e l’ammodernamento tecnologico delle strutture. Tra gli investimenti più significativi: 55 milioni di euro destinati all’ospedale Grassi di Ostia e oltre 17 milioni di euro destinati alla ristrutturazione, l’adeguamento e la messa a norma dell’ospedale SS. Trinità di Sora