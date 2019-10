CONTENUTI DELLA PAGINA

SISMA: INAUGURATI MODULI SCOLASTICI PROVVISORI A POGGIO BUSTONE

Grazie ai finanziamenti del Miur sono stati realizzati i moduli scolastici provvisori. Le risorse della Regione Lazio, invece, saranno impiegate per la ricostruzione del plesso scolastico definitivo. Oltre al progetto scolastico di Poggio Bustone, che prevede la spesa di 2 milioni e 700 mila euro, i fondi degli SMS verranno utilizzati per la ricostruzione di altri due istituti