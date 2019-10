DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI: BANDO DI CONCORSO PER 6 UNITÀ DI PERSONALE

La Regione Lazio ha bandito un concorso per l’assunzione di 6 risorse con il profilo professionale di Esperto Area Amministrativa, categoria D - posizione economica D1, per le esigenze della Direzione regionale Centrale Acquisti (DRCA).

09/10/2019 -

Le figure professionali ricercate dovranno preferibilmente essere in possesso di conoscenze ed esperienze sugli ambiti di intervento della Centrale Acquisti e, più in generale, di competenze sul public procurement e saranno impiegate nelle attivitàdella Direzione, dalla programmazione e pianificazione delle iniziative di acquisto centralizzate allo sviluppo e gestione delle procedure di gara.

L’iniziativa rientra nell’ambito del percorso di rafforzamento dell’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, Soggetto Aggregatore di riferimento per la Regione Lazio.