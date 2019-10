CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: NUOVA TAC ALLA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA





Presentata la nuova TAC installata presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, in provincia di Rieti. La nuova apparecchiatura è dotata di una tecnologia all’avanguardia, che consente di ottenere immagini di altissima qualità, riducendo i tempi di acquisizione e le radiazioni a cui il paziente è esposto. Presentati anche i nuovi servizi di Endoscopica digestiva e Terapia Antalgica.