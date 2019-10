CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: D’AMATO, 635 MILA EURO PER IL RADDOPPIO DELL’UNITÀ SPINALE AL CTO





Approvato dalla Giunta un finanziamento di oltre 635 mila euro destinati alla Asl Roma 2 per raddoppiare il reparto di Unità spinale del CTO di Roma. I finanziamenti serviranno per l’ampliamento e la messa a norma del reparto ed il raddoppio degli attuali posti letto