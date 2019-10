CONTENUTI DELLA PAGINA

FIUME TEVERE: STAMATTINA RIMOSSO INGOMBRANTE RELITTO DI IMBARCAZIONE LUNGO 10 METRI





Questa mattina, nei pressi di Ponte Vittorio Emanuele II a Roma è stato rimosso un altro ingombrante relitto di imbarcazione dal fiume Tevere. Il relitto è composto da una chiglia a doppio strato di cemento con rete metallica con delle intercapedini all'interno della chiglia stessa realizzate in mattoni. L’intervento rientra nel quadro dell’appalto per il servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume Tevere”, finanziato per circa un milione di euro dalla Regione Lazio