COMMERCIO: APPROVATO IL TESTO UNICO, UN RISULTATO STRAORDINARIO





Approvato dal Consiglio regionale del Lazio il Testo Unico del Commercio: si tratta di un risultato straordinario. Prevede incentivi per le attività commerciali, strumenti di tutela del lavoro e misure per la lotta all'abusivismo e alla contraffazione. Uno strumento tanto atteso dai lavoratori del commercio e dalle piccole attività commerciali