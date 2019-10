CONTENUTI DELLA PAGINA

AL PARCO DI VEIO 'THREE GATES OF IN-PERFECTION', INTERVENTO COLLETTIVO DI LAND ART





Il 12 ottobre alle 11 al Parco di Veio inaugura 'Three Gates of IN-Perfection', un intervento collettivo di Land Art a cura di Angelo Cricchi che vede coinvolti tre artisti di fama internazionale, Davide Dormino, Giancarlo Neri e Goldschmied & Chiari. Il progetto è risultato primo classificato del bando “Arte sui Cammini” promosso dalla Regione: realizzate in materiali differenti, marmo, ferro, legno, le opere invitano l'osservatore a riflettere e ad aprirsi al confronto