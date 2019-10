FIRMATO IL PROTOCOLLO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E IL CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE

Promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti e il contrasto allo spreco alimentare. Sono gli obiettivi principali del Protocollo di Intesa firmato questa mattina da Regione Lazio, FederDistribuzione e ANCC COOP. Si tratta di un protocollo decisivo per la gestione del piano rifiuti

15/10/2019 -

, favorendo l’impiego di materiali riutilizzabili o biodegradabili e incentivando la commercializzazione di prodotti sfusi e l’uso di contenitori riutilizzabili. percorsi di educazione al consumo consapevole e campagne di comunicazione sulla sensibilizzazione ambientale e sul contrasto allo spreco alimentare nei punti vendita e negli istituti scolastici del Lazio.

“Continua l’impegno della Regione per rendere il Lazio un territorio sempre più plastic free. Lo facciamo mettendo in campo azioni concrete per ottenere la diminuzione della plastica e abbattere lo spreco alimentare. La firma del Protocollo di oggi con gli operatori della Grande distribuzione organizzata è un segnale importante per riuscire a diminuire la quantità di rifiuti prodotti -così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: sfide come questa non si possono vincere da soli, ma serve una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, una sensibilizzazione e una presa di consapevolezza che porti Istituzioni, associazioni e cittadini a fare ognuno la propria parte. Scelte come queste non possono più aspettare. Il momento di agire è adesso, insieme però siamo più forti”.





In particolare, l'assessore, il presidente, il presidentee il segretario generalehanno sottoscritto un accordo per sostenere la diminuzione degli imballaggi in plastica e dei prodotti in plastica monouso, oltre allo sviluppo di nuove azioni per il recupero delle eccedenze alimentari, attraverso la promozione di collaborazioni e sinergie fra produttori, distributori e consumatori. Un impegno condiviso da FederDistribuzione, ANCC COOP e ANCD CONAD, che hanno già aderito a programmi europei e hanno realizzato progetti e attività sulle donazioni alimentari, sulla sostenibilità ambientale e sulla crescita di un'economia circolare. "È un protocollo decisivo per la gestione del piano rifiuti. Vogliamo diminuire la quantità di rifiuti messa in circolazione, in particolare imballaggi e plastica. La parte veramente decisiva della strategia dei prossimi anni sui rifiuti è aumentare la raccolta differenziata e ancora più importante è diminuirne la produzione e questo protocollo è molto importante perché passiamo all'azione- ha spiegato Valeriani- Puntiamo, con il contributo della grande distribuzione, a raccogliere qualche importante obiettivo. Non è uno dei tanti protocolli d'intesa ma un passaggio fondamentale nella battaglia a una corretta gestione dei rifiuti. A volte si dà troppa importanza ai rifiuti residui che vanno a trattamento e smaltimento ma è ancora più importante puntare ad azioni prevenzione che a monte risolvano il problema"- il commento dell'assessore ai rifiuti