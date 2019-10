S.TEL.LA: ON LINE LA NUOVA PIATTAFORMA REGIONALE DI E-PROCUREMENT

Dal 1 Ottobre 2019 è online S.TEL.LA – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, la nuova piattaforma regionale di e-procurement.

17/10/2019 -

La piattaforma di e-procurement S.TEL.LA sarà utilizzata per la gestione delle iniziative di gara indette dalle strutture dell’Amministrazione regionale, dagli enti pubblici dipendenti, dalle società regionali in house e dagli enti del S.S.R.L’iniziativa promossa dalla Direzione regionale Centrale Acquisti, Soggetto Aggregatore di riferimento per la Regione Lazio, rappresenta un momento significativo nel percorso di rafforzamento dei sistemi e dei processi di governo della spesa regionale.Nei prossimi mesi, la piattaforma di e-procurement sarà arricchita da ulteriori funzionalità e strumenti di acquisto che supporteranno la gestione dematerializzata degli acquisti degli Enti regionali, quali il Mercato Elettronico, il Sistema Dinamico di Acquisizione e il Negozio Elettronico.Per ulteriori informazioni, http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/