CONTENUTI DELLA PAGINA

SOCIALE, PIANI DI ZONA: SIGLATO ACCORDO CON SINDACATI E TERZO SETTORE





Piani di zona, siglato un accordo con le organizzazioni sindacali e il terzo settore per la programmazione dei nuovi piani di zona alla luce del Piano sociale regionale. Tra i pilastri la valorizzazione dei processi partecipativi e la co-progettazione tramite il coinvolgimento dei vari soggetti nella progettazione delle attività