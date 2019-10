CONTENUTI DELLA PAGINA

SERVIZI SOCIALI: STANZIATI OLTRE 23 MILIONI PER IL 2019





La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 23 milioni di euro a favore del Sistema Integrato dei Servizi Socio-sanitari del Lazio. La somma va ad aggiungersi ai 40.236.047 euro già destinati ai programmi di welfare per un totale di oltre 63 milioni erogati per l’anno in corso. Il nuovo finanziamento integra risorse per tanti servizi come il servizio sociale professionale; il punto unico di accesso garantito in ogni distretto; il pronto intervento sociale per situazioni di emergenza; il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali