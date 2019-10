CONTENUTI DELLA PAGINA

PESCA SPORTIVA: DAL 1 NOVEMBRE OBBLIGATORIO IL TESSERINO SEGNA CATTURE

Dal prossimo 1° novembre chi esercita la pesca sportiva, o ricreativa dilettantistica, dovrà essere in possesso di apposito tesserino segna catture, come disciplinato dal regolamento regionale 7/2019. Il tesserino avrà validità dal 1 novembre al 31 di ottobre dell’anno successivo. Ciascun pescatore ne potrà richiedere solo uno e, comunque, qualora gli spazi per le annotazioni siano terminati ne potrà chiedere uno aggiuntivo nel rispetto dei termini di riconsegna, entro e non oltre il 30 di novembre di ogni anno