PORTE APERTE PER GLI ISTITUTI CULTURALI DELLA REGIONE LAZIO

31/10/2019 -

Fino alla fine di dicembre 2019, un ricco calendario di appuntamenti per conoscere da vicino le prestigiose sedi di Istituti e fondazioni culturali iscritte all’albo regionale che per l’occasione apriranno gratuitamente le porte al pubblico. Gli Istituti sono spesso ospitati in sedi storiche e monumentali o in contesti naturalistici o artistici di grande valore, raccolgono importanti collezioni e ospitano anche ricchissime biblioteche di volumi antichi, archivi storici, raccolte musicali, fotografiche e audiovisive.L’iniziativa è promossa dallanell’ambito dello stanziamento previsto per il sostegno e la salvaguardia di queste importanti istituzioni che arricchiscono l’offerta culturale di Roma e dell’intera regione.