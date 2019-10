CONTENUTI DELLA PAGINA

LAVORO: FORMAZIONE CONTINUA PER AIUTARE LAVORATORI ADULTI A RESTARE NEL MERCATO DEL LAVORO





Il processo di riorganizzazione produttiva in corso sta cambiando profondamente il mondo del lavoro e l'assetto sociale. Per questo la formazione continua e l'aggiornamento delle competenze lungo tutto l'arco della vita sono strumenti indispensabili per non rimanere esclusi dal mondo del lavoro. La Regione Lazio ha aderito con convinzione al progetto E.QU.A.L. coordinato dell’ INAPP e a cui hanno partecipato diversi altri enti. È stata infatti elaborata una mappatura della popolazione che ha deficit di alfabetizzazione, di calcolo funzionale e competenze digitali