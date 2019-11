CONTENUTI DELLA PAGINA

SCUOLA E SPORT: CONSEGNATI I NUOVI SPAZI SPORTIVI ALLA SCUOLA “DI DONATO” ALL’ESQUILINO





Il presidente, Nicola Zingaretti, ha consegnato oggi gli spazi sportivi scolastici ristrutturati alla scuola Di Donato all’Esquilino. L’iniziativa si inserisce nel contesto del bando regionale “Pronti, Sport, Via!”: prevede interventi su 152 palestre e spazi sportivi delle scuole per un investimento totale di 4 milioni di euro per tutto il Lazio