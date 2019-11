CONTENUTI DELLA PAGINA

LA REGIONE PRESENTE ALL’ ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRPM





La Regione ha partecipato ai lavori della 47° Assemblea Generale della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime D’Europa (CRPM) che si è tenuta a Palermo. La Commissione rappresenta gli interessi delle 44 regioni mediterranee aderenti all’interno delle principali negoziazioni europee, promuove progetti di cooperazione tra le regioni su problematiche comuni per favorire lo sviluppo regionale e la coesione territoriale in Europa