CONTENUTI DELLA PAGINA

AMBIENTE: DA GIUNTA OK AL PIANO PER LA RISERVA NATURALE DECIMA MALAFEDE





Dalla Giunta ok al Piano della Riserva Naturale regionale di Decima Malafede, che ora passa in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. L’obiettivo è conseguire un elevato livello di integrità ecologica e prevede anche interventi per la valorizzazione dei beni architettonici e di quelli storico-paesaggistici e azioni a sostegno del paesaggio agrario e delle attività agro-pastorali