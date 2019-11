CONTENUTI DELLA PAGINA

IL LAZIO PROTAGONISTA AL SALONE DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM





Il grande patrimonio archeologico del Lazio partecipa alla XXII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma a Paestum (Salerno) da giovedì 14 novembre a domenica 17 novembre. La manifestazione è una grande opportunità d’incontro per gli operatori turistici e culturali, per gli addetti ai lavori ma anche per gli amanti dei viaggi nei luoghi e nel tempo dell’antichità. Per l’edizione 2019 della BMTA, la Regione Lazio, in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo, propone un ricco programma di presentazioni dedicate a due “luoghi” archeologici: il Latium Vetus e gli itinerari degli etruschi e romani. Tanti i temi e i progetti che saranno presentati ai visitatori e ai buyer giunti da tutto il mondo.